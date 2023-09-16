Также уничтожены две вражеские ББМ, две артиллерийские системы и минометы, 13 БпЛА, одна единица автомобильной техники и одна единица специальной техники.

На Таврическом направлении за прошедшие сутки было уничтожено 57 российских оккупантов и 19 единиц вражеской техники.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, в целом, за прошедшие сутки враг 15 раз атаковал наши позиции и совершил 535 обстрелов, нанес 15 авиаударов.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 791 огневое задание. За последние сутки потери врага составили 196 человек (безвозвратные - 57, раненые - 138)", - заявил он.

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Также, по словам Тарнавского, уничтожено 19 единиц военной техники противника. В частности, две ББМ, две артиллерийские системы и минометы, 13 БПЛА, одну единицу автомобильной техники и одну единицу специальной техники.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 сентября, во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области вооруженные силы Украины мощными ударами уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3".

Также в течение суток подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем зенитно-ракетным комплексам "Бук-М1" и пяти артиллерийским средствам противника.

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