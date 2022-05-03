Она не могла бросить дело последних двадцати лет своей жизни.

Истребители над головами, перекрестный огонь, осколки и россияне, которые расстреливают собак. Все это во время оккупации пережила Ася Серпинская, 77-летняя владелица приюта для животных в Гостомеле.

Женщина рассказала о том, как перенесла пять недель в захваченном городе в сюжете ТСН.

В приюте Аси Серпинской живут 700 собак и около 100 кошек. Она заботилась о своем убежище для животных на протяжении 20 лет. Именно поэтому 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, женщина на нескольких видах транспорта добралась из Киева в Гостомель. Госпожа Серпинская не могла бросить своих подопечных и нескольких сотрудников, которые остались в приюте.

"Зашла на территорию, а здесь уже пришла война. Российские вертолеты и штурмовики, они летели над нами. Сбрасывали или снаряды, или гранаты", — рассказала владелица приюта.

На следующий день после вторжения в приюте исчез свет. Россияне повредили коммуникации, из-за чего не было доступа к воде из скважин. Холодильники с едой для животных тоже не работали. Спасением стал генератор, который приобрели волонтеры. А привез его муж госпожи Серпинской, несмотря на риск для жизни.

Все пять недель приют находился под перекрестным огнем. Осколки залетали на территорию и убили около десяти собак. Оккупанты тоже заходили в убежище — кошек не трогали, а вот отдельных собак расстреливали в упор.

Владелица приюта вместе с сотрудниками старались отгонять тревогу и даже спасали чужих животных. По соседству с заведением госпожи Серпинской находились здания, где тоже содержались звери. В одном из них был лев, но на входе в его вольер оккупанты установили растяжку. Чтобы животное не умерло с голоду, пришлось договариваться с россиянами — за несколько блоков сигарет они согласились разминировать клетку.

Госпожа Серпинская утверждает, что не жалеет о решении приехать в Гостомель, который был временно оккупирован врагом. Сейчас женщина хочет одного: чтобы у животных нашлись хорошие хозяева, и они больше никогда не боялись.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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