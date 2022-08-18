На встрече западных союзников в Копенгагене сумма новых обязательств на 1,5 млрд евро была "мизерна" по сравнению с предыдущими показателями.

Шесть крупных стран Евросоюза впервые с февраля – начала полномасштабного вторжения РФ – не дали Украине новых военных обязательств, что может быть сигналом к сокращению военной помощи.

Об этом пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW).

По мнению аналитиков, такие страны, как Франция и Германия не справляются с предоставлением помощи, и поставки оружия "могут ослабевать как раз в тот момент, когда Киев начинает решающее контрнаступление".

Глава группы организации, отслеживающей поддержку Украине, Кристоф Требеш заявил, что с конца апреля европейские обязательства по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению.

"Несмотря на то, что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", — сказал он.

По его словам, на встрече западных союзников на прошлой неделе в Копенгагене заявленная сумма новых обязательств на 1,5 млрд евро "мизерна" по сравнению с предыдущими показателями.

Требеш отметил, что европейские страны должны рассматривать войну в Украине как более схожую с пандемией коронавируса, когда Запад направил миллиарды долларов на меры экстренного финансирования.

Требеш указал на фонд восстановления после пандемии ЕС, который охватывает примерно 800 миллиардов евро в виде займов и грантов. Общая европейская помощь Украине пока составляет лишь малую часть этой суммы.

"Я бы сказал, что это на удивление мало, учитывая, что поставлено на карту", ​​— сказал он.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс недавно сказал Politico, что такие страны, как Франция и Германия, должны сделать больше для борьбы Украины с Россией: "Если мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее, они должны спросить себя, достаточно ли они делают?".

Пабрикс призвал европейские страны пропорционально жертвовать на уровне, аналогичном нескольким странам Центральной Европы, особо указав на Польшу, Словакию и Чешскую Республику.

В свою очередь, бывший министр обороны Эстонии Рихо Террас, ныне член Европарламента, сказал, что Европе нужно "проснуться", утверждая, что до победы над Россией не будет мира: "Каждый день гибнут сотни людей, не только солдаты, но женщины и дети".

Европейский оборонный аналитик из Vrije Universiteit Brussel Даниэль Фиотт утверждает, что ближайшие недели и месяцы станут проверкой политического и экономического авторитета Европы.

"Мы должны надеяться, что европейские производители вооружений смогут удовлетворить растущий спрос, но в равной степени мы должны надеяться, что правительства не будут препятствовать поставкам, когда военная техника станет доступной", — сказал он.

Война в Украине: актуальные данные

Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. После безуспешных наступлений российские войска были вынуждены отойти на целом ряде направлений.

Враг отошел в направлении Николаевка – Выемка, на Бахмутском Авдеевском направлениях.

На Новопавловском и Запорожском направлениях ВС РФ перешли к обороне.

Вместе с тем оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Украине. Ночью и утром под удар противника попал Харьков. В настоящее время число раненых в результате утренней атаки составило 18 человек, в том числе один ребенок.

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