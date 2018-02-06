СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала 200 взрывов на Донбассе

На Донбассе нарушения перемирия были зафиксированы возле Донецкой фильтровальной станции, Светлодарска, Пищевика и Чермалыка.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 200 взрывов в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 4 февраля до 19:20 5 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая около 200 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24 часами (290 взрывов)", - заявили в СММ.

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В Донецкой области нарушения перемирия были зафиксированы возле Донецкой фильтровальной станции, Светлодарска, Пищевика и Чермалыка.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия не задокументировала нарушений режима прекращения огня. В предыдущие 24 часа Специальная мониторинговая миссия зафиксировала нарушения режима прекращения огня, включая один взрыв", - говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО боевики ведут огонь из пулеметов, двое военных ранены.