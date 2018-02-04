Ситуация в зоне АТО: с десяти часов утра на Донбассе тихо
Боевики сегодня продолжали осуществлять огневые провокации против Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов пострадали двое украинских военных.
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Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.
«На Донецком направлении враг грубо нарушил Минские договоренности неподалеку Каменки. Вблизи этого населенного пункта противник вел огонь из 120-мм минометов и выпустил около десяти мин этого калибра. На Приазовье боевики применили гранатометы по нашим опорным пунктам возле Водяного», - сказано в сообщении.
На Луганском направлении оккупанты вели огонь из стрелкового оружия вблизи Зайцево.
«Последний на данный момент обстрел завершился около 10 часов утра и с тех пор вдоль всей линии столкновения сохраняется режим прекращения огня», - заметили в штабе.
Всего с начала суток зафиксировано три обстрела позиций ВСУ со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще один получил боевую травму.