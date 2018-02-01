В ИС объяснили важность взятия Новоалександровки под контроль украинских военных

Эксперт объяснил, почему улучшение позиций украинских войск в районе Новоалександровки считается полностью оправданным и уместным.

Взятие под контроль украинскими военными Новоалександровки на Луганщине – это как раз тот случай, когда термин "тактическое улучшение позиций" полностью оправдан.

Об этом пишет один из координаторов группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Он объяснил, что речь идет об участке фронта в районе Попасной, который вплотную прилегает к левому флангу Светлодарской дуги, откуда через открытую местность видны юго-западные окраины Первомайска.

«Включив фантазию, можно предположить возможность скрытого развертывания сил и средств. И в свое время использовать для прорыва к важному в оперативно-тактическом отношении перекрестку дорог в г. Первомайске. Гипотетически это видится не слишком сложным делом. Более того, возможный прорыв украинских подразделений в районе н.п. Калиново и Борщеватого вполне может в таком случае придать этому участку росийско-украинского фронта эффект "Авдеевской промзоны", когда важная для оккупантов дорога Т0504 окажется под огневым воздействием украинских войск», – рассуждает Машовец.

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По его словам, есть еще два важных момента, по которым улучшение позиций украинских войск в районе Новоалександровки считается полностью оправданным и уместным.

Во-первых, по факту Новоалександровка не была в «серой зоне», так как оккупанты использовали местные балки и посадки как удобные огневые позиции, с которых осуществлялись обстрелы передовых позиций ВСУ на северо-восток от Новозвановки в сторону Попасной. «С этих мест неоднократно фиксировались огневые удары из тяжелых минометов и ствольной артиллерии. Причем корректировщики огня работали именно в н.п. Новоалександровка. Поэтому, вполне логично решение взять поселок под контроль и лишить агрессора возможности обстреливать наши передовые позиции», – отмечает координатор ИС.

Вторым моментом, по словам Машовца, является существенное усиление оккупантами своей первомайской группировки именно на юго-западном направлении. «Ничейная» местность на важном в оперативно-тактическом отношение участке использовалась оккупантами для осуществления огневых провокаций против наших войск. Более того, в случае прорыва оккупационных войск в районе н.п. Попасная существовала возможность повторения Дебальцевского сценария. Теперь у агрессора нет «удобств» даже для подготовки к гипотетическому повторению такой операции», – объяснил Машовец.

По его словам, учитывая потерю тактического преимущества, ситуация в районе Попасной далека от стабилизации. «Командование оккупационных войск осознает последствия взятия под контроль нашими военными н.п. Новоалександровка для всего правого фланга стахановской группировки 2-го АК ЮВО ВС РФ», – добавил координатор ИС.

Как сообщал УНИАН, накануне вечером Минобороны сообщило о взятии под контроль села Новоалександровка в Луганской области.