Боевики используют собак и кошек для отвлечения внимания украинских бойцов (видео)

20:40, 29 января 2018
Война
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Боевики используют собак и кошек для отвлечения внимания украинских бойцов /

Читайте такжеСутки в АТО: боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военныхОккупанты не жалеют ни собак ни кошек и прежде чем самим выглядывать из шанцев, сначала выбрасывают из окопов животных. По беднягах бойцы не стреляют, но животные все равно погибают на растяжках и минах, говорится в сюжете ТСН.

Лишь единицам удается добежать до украинских окопов. Бойцы животных кормят, иногда даже купают.

Бойцы говорят, что передвижение техники боевиков как было так и продолжается.

В репортаже говорится, что разрушенный город после войны придется восстанавливать, но сколько времени и средств на это уйдет прогнозировать не реально.

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