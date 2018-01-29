Боевики не составляют схемы минирования на Донбассе - Минобороны

13:29, 29 января 2018
Война
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В основном оккупанты не составляют схемы минирований / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

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"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российско-оккупационное командование продолжает нарушать международные конвенции о запрете применения противопехотных мин и взрывных устройств", - сказал пресс-секретарь.

"По указанию российских советников дополнительно заминированы позиции в зоне ответственности сил захватчика - так называемых 3-й отдельной мотострелковой бригады, это Горловка, 11-го отдельного мотострелкового полка в Донецке и 7-й отдельной мотострелковой бригады, это Брянка", - отметил представитель Минобороны.

При этом, по его словам, в основном оккупанты не составляют схем минирований, что представляет угрозу, в частности, мирному населению региона, и усложнит в дальнейшем разминирование местности.

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Теги: #война на Донбассе#разминирование Донбасса#схемы минирования на Донбассе