Боевики не составляют схемы минирования на Донбассе - Минобороны

В Минобороны Украины считают, что отсутствие схем, где установлены мины, усложнит процесс разминирования в будущем.

Российско-оккупационные войска не составляют схем заминированных территорий при установлении противопехотных мин на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

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"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российско-оккупационное командование продолжает нарушать международные конвенции о запрете применения противопехотных мин и взрывных устройств", - сказал пресс-секретарь.

"По указанию российских советников дополнительно заминированы позиции в зоне ответственности сил захватчика - так называемых 3-й отдельной мотострелковой бригады, это Горловка, 11-го отдельного мотострелкового полка в Донецке и 7-й отдельной мотострелковой бригады, это Брянка", - отметил представитель Минобороны.

При этом, по его словам, в основном оккупанты не составляют схем минирований, что представляет угрозу, в частности, мирному населению региона, и усложнит в дальнейшем разминирование местности.