На Днепропетровщине появился памятник АТОшникам: прототипом стал реальный боец (видео)
10:38, 22 января 2018Война
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Лицо военного Ватавы скульптор воссоздал с помощью 3D-принтера и почти год воплощал в бронзе.
Памятник АТОшникам появился в центре Никополя
На Днепропетровщине появился памятник АТОшникам. Монумент высотой два метра, сделан из бронзы, покрытой специальным защитным слоем - ему не страшны ни ливни, ни снег.
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Прототипом для памятника стал реальный боец - житель села Пивденное Александр Ватава. На передовую он ушел одним из первых, служил в 93-бригаде, прошел горячие точки и до сих пор несет службу в АТО.
Как сообщал УНИАН, в Константиновке Донецкой области неизвестные свалили памятный знак, установленный в сквере афганцев в честь трех местных жителей, погибших в зоне АТО.
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