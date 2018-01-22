На Днепропетровщине появился памятник АТОшникам: прототипом стал реальный боец (видео)

На Днепропетровщине появился памятник АТОшникам. Монумент высотой два метра, сделан из бронзы, покрытой специальным защитным слоем - ему не страшны ни ливни, ни снег.

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Прототипом для памятника стал реальный боец - житель села Пивденное Александр Ватава. На передовую он ушел одним из первых, служил в 93-бригаде, прошел горячие точки и до сих пор несет службу в АТО.

Как сообщал УНИАН, в Константиновке Донецкой области неизвестные свалили памятный знак, установленный в сквере афганцев в честь трех местных жителей, погибших в зоне АТО.