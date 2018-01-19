В Черкасской области погибшего в АТО героя "Гайдамаку" встретили на коленях (видео)
12:34, 19 января 2018Война
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Прощаться с "Гайдамакой" будут сегодня на центральной площади Смелы в час дня.
В городе Смела на коленях встретили погибшего героя Михаила Димитрова
На коленях встретили в городе Смела на Черкасщине погибшего героя Михаила Димитрова с позывным "Гайдамака".
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Минометчик на войне был с первых дней, в последнее время воевал вблизи Авдеевки. Там и погиб вместе с собратом Андреем Витвицким, они подорвались на растяжке.
Как сообщал штаб АТО, во время выполнения боевого задания на Луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве получили несовместимые с жизнью ранения двое военнослужащих ВСУ, еще пятеро получили боевые травмы.
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