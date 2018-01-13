"Пьяная" брань и угрозы: украинские военные рассказали о поведении боевиков возле шахты Бутовка

Провокации оккупационных войск украинские военные на шахте Бутовка воспринимают как слабость.

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Как говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, обстрелы со стороны оккупированного Донецка не прекращаются. Подразделения российско-оккупационных войск преимущественно ведут огонь из стрелкового оружия и гранатометов. На отдельных участках активизировались вражеские снайперы, которые используют современное оружие разного калибра.

Отмечается, что в светлое время суток боевики ведут преимущественно хаотичный огонь и активизируют огневую активность по украинским позициям лишь с наступлением сумерек. Дневное время враг использует для перемещения своих сил, укрепления позиций и подвоза боеприпасов.

«Позиции оккупанта находятся очень близко и враг порой пытается перекрикиваться с нашими защитниками. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины рассказали, что боевики в нетрезвом состоянии выкрикивают различные бранные лозунги, угрожают. Такие провокации врага воины воспринимают как его слабость. Ответный огонь не открывается, но украинские защитники готовы к любому развитию ситуации в районе обороны подразделения», – рассказали в штабе.