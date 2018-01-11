Стало известно об очередной поездке Савченко в "ДНР"
16:18, 11 января 2018Война
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Савченко была последний раз на неподконтрольной Киеву территории в конце ноября 2017-го.
СМИ не знали о последней поездке Савченко на оккупированный Донбасс / фото УНИАН
В конце ноября 2017 года народный депутат Надежда Савченко приезжала на оккупированную территорию Донбасса.
Она посещала 97-ю колонию, где сидели военнопленные, рассказал в интервью "Украинской правде" освобожденный из плена украинский ученый Игорь Козловский.
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"А потом ко мне приехали "спецслужбы" и спрашивали, знаком ли я с ней. Я сказал, что нет. Тогда они удивились, почему она за меня так просит. Кстати, этот последний визит прошел мимо внимания СМИ и там, и здесь", - добавил ученый.
Ранее народный депутат Надежда Савченко заявила, что планирует и дальше ездить на оккупированные территории Донбасса.
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