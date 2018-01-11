Стало известно об очередной поездке Савченко в "ДНР"

В конце ноября 2017 года народный депутат Надежда Савченко приезжала на оккупированную территорию Донбасса.

Она посещала 97-ю колонию, где сидели военнопленные, рассказал в интервью "Украинской правде" освобожденный из плена украинский ученый Игорь Козловский.

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"А потом ко мне приехали "спецслужбы" и спрашивали, знаком ли я с ней. Я сказал, что нет. Тогда они удивились, почему она за меня так просит. Кстати, этот последний визит прошел мимо внимания СМИ и там, и здесь", - добавил ученый.

Ранее народный депутат Надежда Савченко заявила, что планирует и дальше ездить на оккупированные территории Донбасса.