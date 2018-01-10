На Донбассе между оккупантами возникла потасовка: один убит и еще один ранен

В соединениях и частях российско-оккупационных войск на Донбассе усиливаются противоречия между кадровыми российскими военнослужащими и наемниками из числа местного населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях российско-оккупационных войск усиливаются противоречия между кадровыми российскими военнослужащими и наемниками из числа местного населения. В частности, это приводит к росту числа случаев открытого неповиновения », - отметил он.

Так, по словам спикера, 8 января в одном из так называемых «подразделений спецназначения» 1-го АК противника из-за нежелания подчиненными выполнять приказы российских офицеров произошла стычка с применением оружия. В результате один боевик был убит и еще один ранен.