В зоне АТО из-за обстрелов боевиков ранен военный

Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о прекращении огня, за минувшие сутки зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Отмечается, что его жизни ничто не угрожает.

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"Впервые за последние трое суток, нарушен режим перемирия на Луганском направлении. Вечером более 10 мин калибра 120-мм боевики выпустили по оборонительным укреплениям сил АТО вокруг Луганского. На Донецком направлении, еще за светлой поры суток, враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов возле Верхнеторецкого", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в зоне АТО погиб украинский разведчик.