За сутки российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим новогоднего перемирия - штаб АТО
В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.
Несмотря на достигнутые договоренности относительно новогодне-рождественского перемирия, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины. На протяжении минувших суток враг совершил четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 30 декабря.
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На Приазовье противник вел огонь по оборонительным укреплениям сил АТО на подступах к ряду прифронтовых населенных пунктов. В частности, защитников Водяного и Гранитного боевики провоцировали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Павлополя агрессор применил, помимо оружия, еще и гранатометы и 82-мм минометы.
На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.
Как сообщал УНИАН, по данным группы "Информационное сопротивление" боевики все чаще используют против ВСУ диверсантов и снайперов.