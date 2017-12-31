За сутки российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим новогоднего перемирия - штаб АТО

Несмотря на достигнутые договоренности относительно новогодне-рождественского перемирия, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины. На протяжении минувших суток враг совершил четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 30 декабря.

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На Приазовье противник вел огонь по оборонительным укреплениям сил АТО на подступах к ряду прифронтовых населенных пунктов. В частности, защитников Водяного и Гранитного боевики провоцировали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Павлополя агрессор применил, помимо оружия, еще и гранатометы и 82-мм минометы.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.

Как сообщал УНИАН, по данным группы "Информационное сопротивление" боевики все чаще используют против ВСУ диверсантов и снайперов.