"Негде и не за что жить": четверо заложников после обмена выбрали свободную Украину и остались без жилья и родных

Эти бывшие заложники гражданские - их оккупационная власть обвиняла в различных преступлениях.

Оставаться там они не захотели, поэтому выбрали свободную от захватчиков Украину, передает ТСН.

С Игорем Яковенко журналисты встретились вблизи госпиталя, где гражданские заложники проходят обследование. Игорь обут в тапочки на носки, это не потому, что выбежал на минутку, у него нет другой обуви.

На фотографии после освобождения Игорь стоит один на аэродроме. Вокруг ни души, только сумки с вещами. Игоря не встречали родные. Их здесь нет. Два года и четыре месяца плена с пытками обернулись для Игоря сильным заиканием.

"Нас приняли за корректировщиков. Били электричеством. Просто оказался не в том месте", - говорит мужчина.

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Оккупированная власть его обвинила в шпионаже в пользу Украины. Он - человек с проукраинской позицией, по инициативе двоюродного брата гражданской жены во время обстрелов Горловки вышел посмотреть, откуда стреляют. Родственник взял еще и бинокль, их задержали обоих, но в плену оказался он один.

"Меня там пытали долго. Не знаю, что он сказал, для меня это тайна, долго думал об этом", - говорит Игорь.

Сергея Радулова в плен взяли в том же районе Горловки, но на четыре месяца раньше. Тоже за "шпионаж" в пользу Украины.

"Начали происходить ужасные вещи. У меня отобрали все имущество. Моя ошибка была, что я рассказывал людям правду, кто чем занимается, что на самом деле происходит", - рассказывает Сергей.

Из врачебной палаты этим ребятам некуда идти вообще. Негде и не за что жить. Они выбрали Украину, потому что возвращаться домой, на оккупированную территорию, опасно. А своего сына от первого брака Игорь ни разу не видел за время плена.

"У нас только один выход – здесь. Я остался без ничего и возвращаться страшно, потому что как помиловали, так и заберут, я уже не выберусь оттуда", - говорят мужчины.

Одновременно ребята умоляют освободить из плена тех, кто еще там остался, среди них и их знакомые.

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных лиц, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.