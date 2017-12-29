Большой обмен пленными: Украина не будет обнародовать списки переданных на территорию "ДНР" и "ЛНР"

Имена и списки тех, кого Украина передала на неподконтрольные территории, не будут обнародованы.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, подчеркивая, что "это персональные данные людей", передает "Громадське".

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В заложниках на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 103 человека. Сколько спрашивают со стороны боевиков — пока неизвестно.

"Эти списки еще будут согласовываться на переговорах в Минске", — пояснили в СБУ.

Следующий этап переговоров относительно нового обмена, по данным журналистов, должен начаться уже 17 января.

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных лиц, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.