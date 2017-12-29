Сутки в АТО: боевики активизировали воздушную разведку, ранен военный

На Донбассе боевики активизировали воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, которые запрещены Минскими договоренностями. Вследствие вражеских обстрелов один военный сил АТО был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook. Пролет беспилотника противника был зафиксирован в районе Светлодарской дуги, а неподалеку Курдюмовки около 22:00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа «Орлан-10». Сейчас продолжаются поиски обломков беспилотника.

Кроме того, на протяжении минувших суток российско-оккупационные войска произвели шесть прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении.

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"На Приазовье, боевики вели огонь из 82-мм минометов и пехотного вооружения по защитникам Павлополя и Талаковки. В пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие из стрелкового оружия. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался вражеский снайпер, который обстреливал опорные пункты украинской армии. Из гранатометов и легкого пехотного вооружения агрессор вел огонь по оборонительным укреплениям вокруг Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали опорные пункты сил АТО вблизи шахты Бутовка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе продолжают нарушать "рождественское перемирие".