Журналисты показали подпольную жизнь "ДНР" (видео)

14:20, 26 декабря 2017
Война
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Всех завсегдатаев из "армии ДНР" исполнители знают в лицо, говорится в сюжете.

После наступления комендантского часа молодежь в барах временно неподконтрольного Киеву Донецка поет украинские песни и мечтает уехать за границу.

Корреспондент российского "Дождя" Лиля Яппарова провела неделю в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Она показала, как выглядит подпольная жизнь оккупированного Донбасса.

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Так, в баре в центре Донецка, в 10 километрах от позиций ВСУ, поют песни на украинском языке. А один из артистов заявил, что считает Украину своей родиной, все остальное его не интересует.

"Люди в военное форме, которые могут возмутиться на пьяную голову очень конкретно. Я видел, как они под градусом подпевали "Океан Эльзы", это самое смешное", - рассказал один из исполнителей бара.

"Стараемся рваться за границу, грубо говоря. Перспектив нет", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты показали предновогодний оккупированный Донецк, в котором на вывесках намекают на любовь к России, а иллюминация города очень унылая.

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Теги: #жизнь в Донецке#подпольная жизнь ДНР#в Донецке поют украинские песни