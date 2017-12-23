Журналисты стали свидетелями обстрела боевиками освобожденного Травневого (видео)

Боевики не прекращают обстрелов окрестностей освобожденного украинской армией Травневого. В село только-только начали возвращать жизнь и проводить свет, как враг активизировался и устроил проверку нервов бойцам и журналистам.

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Как говорится в сюжете ТСН, под ударом оказался набитый гуманитаркой для мирных жителей военный бус. Журналисты были вынуждены скрываться в лесополосе.

"Близко, "васильком" кладут, даже выхода не слышно", - прокомментировали военные в разгар обстрела. Несмотря на снаряды, бойцы вытолкали погрязшую в грязи машину и выехали за пределы квадрата, куда падали мины. На боевиков ребята были обижены не так за угрозу жизни, как за загрязненную форму. "Только вчера постирал, снова придется", - смеется один из них.

Однако атака террористов не остановила добрых намерений военных помочь жителям села. "Они не видели такого никогда за всю жизнь – сколько везется пайков помощи", - признается боец ВСУ Игорь Штомпель. Вещи раздают прямо посреди улиц, а местные жители мечтают о воде и медицине в селе. Двери фельдшерского пункта, как правило, закрыты – единственную медсестру военные привозят из Новолуганского, но она здесь бывает далеко не каждый день. С врачебным делом помогают даже сами бойцы, если возникает экстренная потребность.

Свет в Травневое планируют провести до конца недели, потому что основные силы сейчас брошены на ликвидацию последствий обстрела в Новолуганском. Электричество включают три раза в день благодаря генератору. "Будет работать, пока не проложат линию", - рассказал командир отделения ГСЧС Олег Котинский.