ОБСЕ в течение 2017 года зафиксировала почти 400 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе

15:58, 22 декабря 2017
Война
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Кроме того в 2017 году СММ ОБСЕ зафиксировала почти 4 тысячи случаев размещения запрещенного вооружения с нарушением согласованных линий отвода.

СММ ОБСЕ зафиксировала около 400 тыс. нарушений

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала почти 400 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе в 2017 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«За этот год в условиях предусмотренного режима прекращения огня, который, по утверждению самих сторон, они соблюдают, СММ ОБСЕ зафиксировала почти 400 тысяч нарушений режима прекращения огня. Сам по себе этот факт в следующем году должен побудить стороны к настоящему и полному соблюдению режима прекращения огня, о котором стороны договорились больше трех лет назад», - сказал он.

Хуг также отметил, что в 2017 году СММ ОБСЕ зафиксировала почти 4 тысячи случаев размещения запрещенного вооружения с нарушением согласованных линий отвода.

Как сообщалось, ТКГ договорилась о новом "режиме тишины" на Донбассе с полуночи 23 декабря.

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