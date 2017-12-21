В Минобороны уточнили, на каких позициях понесли потери силы АТО

За сутки один украинский военный погиб вблизи Каменки, еще четверо получили ранения вблизи шахты «Бутовка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

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«К сожалению, сегодня в одиннадцать часов в результате вражеского обстрела украинских подразделений вблизи Каменки погиб один наш военнослужащий. Кроме этого, четверо украинских воинов получили ранения вблизи шахты «Бутовка». Все они были оперативно доставлены в военные медицинские госпитали, где им оказывается вся необходимая помощь», - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один украинский боец погиб, еще четверо были ранены.