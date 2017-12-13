ОБСЕ за сутки зафиксировала более тысячи взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 1 тыс. 165 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщается в отчете миссии за период с 19:30 11 декабря до 19:30 12 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Однако было зафиксировано больше взрывов (около 1 тис.120 против 1 тыс.) », - говорится в отчете.

«В Луганской области наблюдатели задокументировали больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. В то же время, было зафиксировано (почти) аналогичное количество взрывов (около 45 против около 50)», - добавили в СММ.

Как сообщал УНИАН, сегодня оккупанты с полуночи осуществили 19 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, в более чем половине случаев украинские бойцы давали адекватный ответ.