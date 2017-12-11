В течение суток силы АТО открывали огонь в ответ, пятеро бойцов получили ранения

07:09, 11 декабря 2017
Война
838

Всего за минувшие сутки зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

REUTERS

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров. Об этом сообщается в сводке Пресс-центра штаба АТО за 10 декабря 2017 года.

Читайте такжеВоенные врачи рассказали о состоянии раненых в адскую ночь в АТО

За минувшие сутки зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В случаях, когда обстрелы противника составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, они отвечали противнику огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили легкие ранения, еще один получил боевую травму. Всех бойцов доставили в военно-лечебные учреждения и предоставили неотложную медицинскую помощь. Их жизням ничто не угрожает.

На Луганском направлении враг активизировался с наступлением сумерек. Из минометов различных типов противник неоднократно вел огонь по нашим оборонительным укреплениям в районе Трехизбенки, Крымского, Новотошковского, Травневе и Зайцевого. Кроме того, возле этих населенных пунктов, а также неподалеку Лозового, Новоалександровки, Светлодарска и Луганского оккупанты интенсивно применяли гранатометы различных типов и легкое пехотное вооружение.

На Донецком направлении эпицентром противостояния остаются окраины Авдеевки. В частности, свыше трех десятков мин 82-го калибра в вечернее время захватчики выпустили по нашим позициям вблизи шахты Бутовка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали защитников Каменки, Авдеевки и Красногоровки. А на Приазовье из стрелкового оружия противник беспокоил защитников Старогнатовки.

Как сообщал УНИАН, накануне камера ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции разоблачила ложь боевиков об обстреле ВСУ

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #АТО#Донбасс