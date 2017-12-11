В течение суток силы АТО открывали огонь в ответ, пятеро бойцов получили ранения

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров. Об этом сообщается в сводке Пресс-центра штаба АТО за 10 декабря 2017 года.

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За минувшие сутки зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В случаях, когда обстрелы противника составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, они отвечали противнику огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили легкие ранения, еще один получил боевую травму. Всех бойцов доставили в военно-лечебные учреждения и предоставили неотложную медицинскую помощь. Их жизням ничто не угрожает.

На Луганском направлении враг активизировался с наступлением сумерек. Из минометов различных типов противник неоднократно вел огонь по нашим оборонительным укреплениям в районе Трехизбенки, Крымского, Новотошковского, Травневе и Зайцевого. Кроме того, возле этих населенных пунктов, а также неподалеку Лозового, Новоалександровки, Светлодарска и Луганского оккупанты интенсивно применяли гранатометы различных типов и легкое пехотное вооружение.

На Донецком направлении эпицентром противостояния остаются окраины Авдеевки. В частности, свыше трех десятков мин 82-го калибра в вечернее время захватчики выпустили по нашим позициям вблизи шахты Бутовка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали защитников Каменки, Авдеевки и Красногоровки. А на Приазовье из стрелкового оружия противник беспокоил защитников Старогнатовки.

Как сообщал УНИАН, накануне камера ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции разоблачила ложь боевиков об обстреле ВСУ