"Я воюю за Украину не для того, чтобы умереть!": во Львове простились с погибшим на Донбассе добровольцем из Казахстана (фото)

Во Львове сегодня простились и провели в последний путь бойца Первой штурмовой роты ДУК «Правый сектор» Виктора Матюхина, который погиб 4 декабря в зоне проведения АТО вблизи с. Пески вблизи Донецка.

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Как передает корреспондент УНИАН, сотни горожан, боевые побратимы и родные простились с бойцом у гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове, после этого траурная процессия прошла на Лычаковское кладбище, где с воинскими почестями бойца похоронили на поле почетных захоронений.

Боец Первой штурмовой роты ДУК «Правый сектор» Виктор Матюхин погиб 4 декабря во время обстрела возле села Пески. Матюхину с позывным «Казах» был 51 год. Он был самым старшим бойцом в подразделении. У него осталась жена.

Как сообщали СМИ, Матюхин приехал в Украину из Казахстана. Самостоятельно выучил украинский язык и ушел добровольцем на фронт.

"Я воюю за Украину не для того, чтобы умереть! А для того, чтобы потом счастливо жить!", - цитировали слова бойца на странице Первой штурмовой в Facebook.