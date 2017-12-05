"Я воюю за Украину не для того, чтобы умереть!": на Донбассе погиб доброволец из Казахстана (фото, видео)

В зоне проведения АТО вблизи Песков у Донецка вчера, 4 декабря, во время обстрела боевиков погиб военный добровольческой Первой штурмовой роты ДУК "Правый сектор".

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Бойцу Виктору Матюхину с позывным "Казах" был 51 год. Он приехал в Украину из Казахстана. Самостоятельно выучил украинский язык и ушел добровольцем на фронт. "Казах" был самым старшим бойцом в подразделении, говорится в сюжете программы ТСН.Утро.

"Я воюю за Украину не для того, чтобы умереть! А для того, чтобы потом счастливо жить!", - цитируют слова бойца на странице Первой штурмовой в Facebook.

Как оказалось позже, погибший – из Львова. У "Казаха" осталась жена, сообщает Львовский городской совет.