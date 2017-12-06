В Станице Луганской 9-10 декабря временно будет прекращена работа КПВВ из-за ремонта мостового перехода

В Станице Луганской временно будет прекращена работа КПВВ из-за ремонта мостового перехода. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"9 и 10 декабря в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» будет временно прекращен пропуск граждан. Это связано с ремонтом мостового перехода, расположенного за КПВВ в направлении неподконтрольной территории", - говорится в сообщении.

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В ГПСУ заметили, что восстановление разрушенного моста существенно повысит уровень безопасного движения гражданского населения, которое движется через линию разграничения в оба направления.

В течение 9 и 10 декабря будет проведено обновление элементов мостового перехода, который сейчас разрушен.

Планируется, что свою работу КПВВ возобновит 11 декабря.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря пресс-секретарь экс-президента Украины, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания ТКГ в Минске заявила, что в районе Станицы Луганской в воскресенье, 10 декабря, запланировано провести разведение сил и средств при соблюдении режима прекращения огня.