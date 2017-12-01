Савченко снова отличилась скандальным заявлением о войне на Донбассе (видео)

Народный депутат Надежда Савченко прокомментировала свое скандальное заявление в польской Познани о войне на Донбассе.

Она заявила, что войну начала не Украина, а политики. Это прозвучало в эфире "112 Украина".

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"Не Украина начала войну, а войны начинают политики, политики их заканчивают... Я сказала, что войну можно закончить тогда и теми политиками, которые ее не начинали, Потому что те, кто ее начинали, Путин и Порошенко, не смогут ее закончить", - считает Савченко.

Она также считает, что война на Донбассе закончится только при смене обоих или одного из указанных политиков.

"С каких это пор у нас господин Порошенко стал Украиной? Это две разные вещи. Украина войну не начинала. Войну начинала Россия, точнее Путин вместе с Порошенко", — заявила нардеп.

Как сообщал УНИАН, внефракционный народный депутат Надежда Савченко выступила в Познанском университете (Польша). Во время лекции она заявила, что войну на Донбассе начали украинские власти.