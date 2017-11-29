"Президент - зло, а войну на Донбассе начала власть": политолог рассказал о заявлениях Савченко в Польше

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко выступила в Познанском университете (Польша). Во время лекции она заявила, что войну на Донбассе начали украинские власти. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

Политолог рассказал, что выступая перед студентами, Савченко отметилась некомпетентностью.

"Савченко продолжает позорить украинцев и Украину - теперь уже до Польши добралась. Кураторы организовали ей выступление в Познаньськом университете. Надя была, как всегда, на высоте: сначала пыталась втолковать "правильную систему налогообложения" (быстро запуталась и бросила), потом заявила о необходимости ликвидировать области и структуру власти как таковую (то есть, структурирование административного устройства и гос.управления), потом хвалила "праймериз" - но когда попросили пояснить, что это, быстро и неловко свернула тему... Оседлала любимую тему "надо выбирать человека - вот 4000 могут знать человека, чтоб проголосовать" - но каким-то эксклюзивным путём пришла в итоге к утверждению, "чтоб голосовали не за человека, а за программу", - написал он.

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После этого, по словам Голубоцкого, Савченко заявила, что «президент в Украине — это зло», а войну на Донбассе начала власть. Также политик считает, что украинцы готовы к переговорам с сепаратистами.

"Попробовала ещё о геополитике и полюсах, но запуталась на "биополе вот там, где сталкиваются Европа и Азия, когда подходят слишком близко"... В целом была обычная трансляция тезисов Кремля - ничего особенного, мы уже почти привыкли. Но вот перед Польшей опозорила. Это не считая того, что немного, но ослабила позиции нашего государства в борьбе интересов Польши и Украины", - подытожил Голубоцкий.

Ранее сообщалось, что Савченко собралась баллотироваться в президенты.