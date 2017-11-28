Еще одно доказательство зверств для Гааги: "ДНР" опубликовала запись убийства украинского солдата (видео)

Так называемый депутат "ДНР" Владислав Бриг на своем канале в YouTube опубликовал видеозапись убийства боевиком украинского гранатометчика.

«Как в "ДНР" наказывают ВСУ за нарушение режима прекращения огня. Парни-снайперы скинули видео. Людям с ломкой психики противопоказано», - говорится в аннотации к ролику.

Как сообщал УНИАН, в августе Украина направила в Международный уголовный суд в Гааге материалы дела о массовом убийстве украинских военнослужащих российской регулярной армией.

«В Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска)», - сказано в отчете.

По данным ГПУ, также Главная военная прокуратура направила собранные доказательства ведения РФ агрессивной войны против Украины и финансирования терроризма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции Украины, чтобы они, в свою очередь, использовали их в своих исках против России в Международном суде ООН и Европейском суде по правам человека.