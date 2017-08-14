Украина передала в Гаагу информацию об убийствах украинских военных в Иловайске - ГПУ

Украина передала в Международный уголовный суд информацию об убийствах украинских военных в районе Иловайска.

Об этом говорится в результатах расследования Иловайской трагедии, которые размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

"В Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе вероломном убийстве украинских военных в районе Иловайска)", - говорится в расследовании.

Кроме того, сказано, что "для использования в Международном суде ООН и в Европейском суде по правам человека при поддержке исков против РФ в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции Украины Главной военной прокуратурой предоставлены доказательства ведения РФ агрессивной войны против Украины и финансирования терроризма".

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Также в прокуратуре сообщили, что для проведения необходимых экспертиз требуется определенное время.

"Длительное проведения судебных комплексных военных экспертиз обусловлено объективной необходимостью изъятия и исследования чрезвычайно большого объема секретных документов по реформированию ВС Украины (за 2005 - 2014 годы), а также боевых документов по проведению АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Необходимостью установления местонахождения и допросов значительного количества свидетелей и потерпевших ", - говорится в расследовании.