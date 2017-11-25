Опубликованы фото и видео из освобожденных украинскими военными двух сел на Донбассе

В штабе АТО подтвердили, что украинские военные взяли под полный контроль два поселка - Майское и Гладосово. Сегодня жителям этих населенных пунктов привезли гумпомощь.

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Во время общения с местными военные выяснили проблемные вопросы, которые требуют безотлагательного решения (детское питание, памперсы и восстановление электроснабжения), и провели соответствующую разъяснительную работу среди жителей поселков по текущей ситуации.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные освободили сразу два села - Травневое и Гладосово. Добраться до них пока что можно только по полю по бездорожью. Местные жители боями вблизи напуганы, но приход армейцев воспринимают положительно, потому что надеются, что вместе с украинской властью к ним вернутся и элементарные блага цивилизации – вода, газ и свет.

Также Reuters опубликовало фото из села Травневого, подконтрольного украинским военным. О том, что населенный пункт находится под контролем Украины, ранее не сообщали - ждали, пока наши бойцы закрепятся на позициях.