Reuters опубликовало фото из освобожденного Травневого

Опубликовано фото из села Травневое на Донбассе, подконтрольного украинским военным. Их показало агентство Reuters.

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О том, что населенный пункт находится под контролем Украины, ранее не сообщали - ждали, пока наши бойцы закрепятся на позициях, говорится в сюжете ТСН.Утро.

Как сообщал штаб АТО, возле Крымского на Луганщине произошло боевое столкновение, которое длилось около 8 часов. Четверых оккупантов уничтожили, еще пять получили ранения. Но погибли и четверо украинских военных, еще двое были ранены.