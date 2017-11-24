Reuters опубликовало фото из освобожденного Травневого
11:34, 24 ноября 2017Война
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В зоне АТО обострилась ситуация.
Опубликовано фото из села Травневое на Донбассе, подконтрольного украинским военным. Их показало агентство Reuters.
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О том, что населенный пункт находится под контролем Украины, ранее не сообщали - ждали, пока наши бойцы закрепятся на позициях, говорится в сюжете ТСН.Утро.
Как сообщал штаб АТО, возле Крымского на Луганщине произошло боевое столкновение, которое длилось около 8 часов. Четверых оккупантов уничтожили, еще пять получили ранения. Но погибли и четверо украинских военных, еще двое были ранены.
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