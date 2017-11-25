На оккупированном Донбассе готовится еще один переворот по примеру "ЛНР" - журналист

Один из главарей российских наемников на Донбассе Александр Ходаковский прямо угрожает "главе ДНР" Александру Захарченко и готовит переворот по примеру Игоря Корнета в Луганске. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Юрий Бутусов.

Так, по его словам, Ходаковский считает, что ситуация в Донецке "не намного лучше", говоря о режиме Захарченко.

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"Если в Луганске главным оппонентом Плотницкому стали отряды Игоря Корнета, то главным публичным оппонентом Захарченко в Донецке является именно Ходаковский. Он имеет влияние и преданных ему командиров в 100-й бригаде "республиканской гвардии!, подчиненной Захарченко, а также в 11-м мотострелковом полку и в нескольких батальонах территориальной обороны", - подчеркнул журналист.

Также Ходаковский всячески пытается доказать, что Захарченко угрожает системе безопасности, которой руководят непосредственно "московские кураторы" - "МГБ ДНР" это просто филиал российских спецслужб.

"Очевидно, Ходаковский получил разрешение россиян на усиление открытой прямой критики Захарченко. Обстановка в Донецке накаляется", - подытожил Бутусов.

Как сообщалось, 24 ноября главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.