Ситуация в зоне АТО остается напряженной: боевики обстреливают ВСУ на всех направлениях

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Несмотря на уменьшение количества и интенсивности вражеских обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня вдоль линии разграничения сторон нет.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, оккупанты продолжают осуществлять обстрелы укреплений сил АТО, время от времени применяя минометы.

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Так, на Луганском направлении, около полуночи российско-террористические войска обстреляли из минометов калибра 120-мм защитников Майского. По одной вооруженной провокации вчера вечером было зафиксировано неподалеку от Александровки, Троицкого и Светлодарска. Здесь противник применял стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

На Донецком направлении российские наемники били по нашим опорным пунктам из пехотного вооружения. Под обстрелами из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Песков и Талаковки, что возле Мариуполя, а из стрелкового оружия и тех же крупнокалиберных пулеметов – подступы к Авдеевке и шахте Бутовка.

В общем, за минувшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 11 раз открывали адекватный ответный огонь.

В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал.