Боевики все чаще используют запрещенное оружие: в ход пошла реактивная артиллерия

Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. Российско-оккупационные войска наращивают огневую активность вдоль всей линии соприкосновения.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, противник все чаще применяет артиллерию и другие запрещенные Минскими договоренностями образцы вооружения.

На протяжении прошлых суток оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Около десяти вооруженных провокаций были осуществлены с использованием артиллерии, минометов и танка. Кроме того, боевики обстреливают прифронтовые населенные пункты, из-за чего страдает местное гражданское население. Львиная доля случаев применения захватчиками оружия против украинских защитников состоялась при темном времени суток.

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На Луганском направлении около 20.00 российско-оккупационные войска вели огонь из реактивной и ствольной артиллерии 152-го калибра по защитникам Зайцево. Обстрел длился около двух часов и было выпущено почти сто снарядов. В результате этих обстрелов один из снарядов угодил в частное жилище местных жителей по улице Коляденко, 34.

Также на этом направлении боевики обстреляли из миномета калибра 120-мм защитников Лозового, а из 82-мм – опорные пункты наших воинов возле Новгородского и Луганского. По позициям неподалеку Новгородского стрелял танк.

На Донецком направлении противник выпустил более десяти мин калибра 120-мм в районе Верхнеторецкого.

Кроме того, на разных участках фронта враг также активно применял весь спектр пехотного вооружения. Под обстрелы оккупантов попали защитники ряда прифронтовых населенных пунктов как в Луганской, так и Донецкой областях, среди которых подступы к Светлодарску, Троицкому, Новгородскому, Красногоровке, Старогнатовки, Новотроицкому и Авдеевки.

Несмотря на то, что вражеский огонь был довольно плотным, почти на каждый обстрел военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали агрессору прицельным огнем.

В результате вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Им была оказана неотложная медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.