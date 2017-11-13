Вчера число вооруженных провокаций со стороны боевиков возросло почти вдвое – штаб АТО

Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. Российско-террористические войска продолжают нарушать перемирие на всей линии соприкосновения.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebok, в сравнении с предыдущими сутками количество вражеских вооруженных провокаций возросло почти вдвое и составило 33. Свыше десятка фактов использования боевиками оружия характеризуются применением минометов различных калибров.

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Отмечается, что особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня при темном времени суток.

Так, с наступлением темноты, враг активизировался на Светлодарской дуге. Из 120 и 82мм минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП были обстреляны защитники Луганского.

На подступах к Донецку факты применения противником пехотного вооружения зафиксированы неподалеку Авдеевки, Марьинки и шахты Бутовка.

На Луганском направлении боевики вели огонь из 82мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Катериновки, а из крупнокалиберных пулеметов – по защитникам Валуйска.

Несмотря на повышение вражеской огневой активности, ни один украинский воин вследствие боевых действий не пострадал.