В Сербии завели дела на почти полусотню наемников, которые воюют на Донбассе и в Сирии

В Сербии прокуратура с конца 2014 года возбудила 45 дел против найомников, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.

Об этом рассказала представительница прокуратуры Белграда Татьяна Секулич, пишет «ЕП» со ссылкой на сербское издание Politika.

Дела завели для преследования лиц, которые подпадают под действие статьи 386а Уголовного кодекса Сербии. Прошлого года прокуратура предъявила обвинение в совершении преступления 24 лицам.

Издание отмечает, что сейчас в Украине и Сирии остаются лишь несколько десятков сербов.

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В то же время Служба безопасности Украины 11 октября заявила, что только на территории, подконтрольной группировке "ЛН", от начала конфликта на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.

Как сообщал УНИАН ранее, в конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Враг не прекращал обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, используя весь спектр пехотного вооружения.