Донбассу из-за непрекращающегося военного конфликта грозит химическая катастрофа - ООН

Украина рискует столкнуться с новыми угрозами химической катастрофы и загрязнения воды в результате эскалации конфликта вблизи объектов водоснабжения на Донбассе. Об этом заявили специальные докладчики ООН Баскут Тунчак и Лео Хеллер.

"Мы встревожены недавними сообщениями об артиллерийских обстрелах в регионе рядом с водными установками, содержащими хлорный газ и другие опасные химические вещества", - заявили эксперты, обратив внимание на возможные "опустошительные последствия", которыми чревато повреждение контейнеров с химикатами для населения и окружающей среды.

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Представители ООН подчеркивают, что "использование любого токсичного химического вещества, включая хлор, находится под запретом в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия".

Как сообщал УНИАН, гидрогеолог рассказал, что закрытие угольных шахт на Донбассе угрожает масштабной экологической катастрофой.