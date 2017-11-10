Луганский аэропорт уничтожили тактическими ракетами "Точка" с территории России - Минюст

Российская Федерация в 2014 году обстреливала Луганский аэропорт ракетами "Точка" со своей территории. Об этом заявил замглавы Минюста Иван Лищина.

Он напомнил, что летом 2014 года появились слухи, что Луганский аэропорт обстреляли тактическим ядерным оружием, передает газета "Факты".

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"Этого, конечно, не было. Но наша погранслужба зафиксировала обстрелы тактическими ракетами "Точка" со стороны России... Разнесли весь аэропорт", - рассказал он в интервью.

"Что касается обстрелов нашей территории еще до захода регулярной российской армии в конце августа, мы установили практически все факты. Оказывается, российские вертолеты не просто так тогда летали вдоль украинско-российской границы. Как минимум один раз они расстреляли неуправляемыми авиационными ракетами наши погранпосты. У нас есть подтверждение", - добавил Лищина.

Ранее СБУ заявила, что имеет видеодоказательства участия частной военной компании Вагнера в захвате Луганского аэропорта в 2014 году.