Боевики на Донбассе стали меньше использовать тяжелое вооружение - ИС

На Донбассе наблюдается уменьшение случаев использования российско-террористическими войсками тяжелого вооружения.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

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«В зоне АТО на Донбассе наблюдается уменьшение случаев использования российско-террористическими войсками тяжелого вооружения, в основном при обстрелах оккупанты пускают в ход автоматическое стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки. В ряде случаев противником используются станковые и ручные гранатометы, а из РПГ – 82-мм мины (через переходник)», - сообщил он.

В то же время, по его словам, отмечается увеличение количества участков, где оккупанты открывали огонь – в основном, за счет Светлодарской дуги и района Горловки.