В зоне АТО боевики вдвое увеличили количество обстрелов в период с 15-17 октября.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой Совместный центр по контролю и координации.

«Украинская сторона СЦКК констатирует, что в течение 15-17 октября 2017 года НВФ ОРДО и ОРЛО, несмотря на взятые на себя обязательства согласно Минским договоренностям и режиму «школьного перемирия», продолжают увеличивать количество обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины и участков местности вблизи мирных населенных пунктов на Донецком, Луганском и Мариупольском направлениях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что особенно напряженной остается обстановка в районе населенных пунктов Павлополь, Водяное, Гнутово, Артемово, Марьинка, и Зайцево-Северное (территория ОРДО), Трехизбенка и Новотошковка (территория ОРЛО).

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«Боевики ОРДО и ОРЛО неоднократно применяли по позициям подразделений ВС Украины, в том числе оружие, запрещенное Минскими соглашениями: минометы калибра 82 и 120 мм, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», - отметили в СЦКК.

По данным украинской стороны, НВФ ОРДО обстреливали из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделений ВС Украины в районе населенных пунктов Пески, Авдеевка, шахта «Бутовка», Светлодарск, Каменка.

Сообщается, что массированным обстрелам со стороны НВФ ОРЛО подверглись позиции подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Новоалександровка, Попасная, Станица Луганская и Валуйское. А на Мариупольском направлении подразделения ВСУ попали под огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединский, Широкино, Талаковка и Новотроицкое.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такими действиями НВФ ОРДО и ОРЛО в очередной раз демонстрируют откровенное пренебрежение Минскими договоренностям, желание дискредитировать ВСУ накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы и стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе.