Обострение ситуации в АТО: волонтеры рассказали о потерях в двух бригадах
У этой войны уже есть свои тяжелые и страшные традиции. Одна из них – обострение ситуации на фронте в октябре, говорят волонтеры.
Война на востоке страны набирает новые обороты, об этом сообщают волонтеры фонда «Вернись живым».
«Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, подлые минометы. Трудно представить тонны металла, летящих в нашу сторону. Один военнослужащий 72-й бригады получил пулевое ранение и скончался по дороге в больницу. На других участках фронта еще двое бойцов получили ранения различной тяжести», - говорится на странице организации.
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Также по их информации неподалеку Невельского один из защитников Украины из 57-й бригады подорвался на неизвестном устройстве.
«У этой войны уже есть свои тяжелые и страшные традиции. Одна из них – обострение ситуации на фронте в октябре», - констатируют волонтеры.