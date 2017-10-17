Обострение ситуации в АТО: волонтеры рассказали о потерях в двух бригадах

Война на востоке страны набирает новые обороты, об этом сообщают волонтеры фонда «Вернись живым».

«Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, подлые минометы. Трудно представить тонны металла, летящих в нашу сторону. Один военнослужащий 72-й бригады получил пулевое ранение и скончался по дороге в больницу. На других участках фронта еще двое бойцов получили ранения различной тяжести», - говорится на странице организации.

Читайте такжеОбострение в АТО: боевики 36 раз нарушили перемирие, двое военных погибли, еще двое ранены

Также по их информации неподалеку Невельского один из защитников Украины из 57-й бригады подорвался на неизвестном устройстве.

«У этой войны уже есть свои тяжелые и страшные традиции. Одна из них – обострение ситуации на фронте в октябре», - констатируют волонтеры.