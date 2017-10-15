Сутки в АТО: боевики 23 раза нарушили перемирие, потерь среди военных нет

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций украинской армии, концентрируя активность, в основном, на Приморском и Луганском направлениях, передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Так, вечером враг дважды из пулеметов бил по нашим укреплениям возле Крымского, а неподалеку Лобачевого применял стрелковое оружие. На Приморском направлении около 18:00 оккупанты открывали огонь из вооружения БМП и противотанкового гранатомета по окрестностям Водяного. Из автоматического гранатомета пророссийские наемники обстреливали укрепления сил АТО в районе Талаковки", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении под огонь крупнокалиберных пулеметов попали позиции Вооруженных Сил Украины возле Авдеевки, Новоселовки Второй, и дважды на подступах к Зайцево.

В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Во время 21 обстрела военные огнем из пехотного вооружения принуждали противника к миру. За минувшие сутки враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение. В результате боевых действий потерь среди украинских воинов нет.