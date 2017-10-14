Силы АТО 10 раз ответным огнем заставляли врага соблюдать режим тишины - штаб

День защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы не прошел спокойно в районе проведения АТО - незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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«Так, с полуночи боевики трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по укреплениям ВСУ неподалеку от Талаковкт. Из этого же оружия оккупанты вели огонь на подступах к Гнутово. А противотанковый гранатомет пророссийские наемники применяли у Павлополя», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении под огнем вражеских гранатометов дважды оказались позиции украинской армии неподалеку от Новоалександровки и один раз - у Попасной.

По данным штаба, на Донецком направлении зафиксирован лишь один обстрел. Около 16 часов противник из пехотного вооружения обстрелял защитников Авдеевки. «Силы АТО 10 раз ответным огнем заставляли врага соблюдать режим «тишины». В результате боевых действий потерь среди наших военных нет», - добавили в пресс-центре.