На прошлой неделе на Донбассе зафиксировано 1 тысячу 882 нарушения режима прекращения огня - Хуг

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг заявляет, что на прошлой неделе на Донбассе зафиксировано 1 тысячу 882 нарушения режима прекращения огня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"На прошлой неделе по наблюдениям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине ситуация в сфере безопасности была нестабильной. Несмотря на то, что количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ, снизилось примерно на 10%, если сравнивать с позапрошлой неделей, случаи насилия наблюдались на регулярной основе в большинстве районов вдоль линии соприкосновения", - сказал Хуг.

В частности, он уточнил, что эпицентром насилия стал треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэродром. В этом районе было зафиксировано 40% от общего количества нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе. Также представитель миссии сказал, что в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя произошло примерно 30% от всех нарушений режима "тишины".

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Первый заместитель председателя СММ напомнил, что на этой неделе исполнилась третья годовщина с момента подписания Минского меморандума.

"Стоит вспомнить положения этого меморандума. Стороны согласились прекратить огонь. Они согласились не продвигаться дальше за пределы позиций, которые они удерживали по состоянию на 19 сентября. Они согласились не применять любые виды оружия. Они согласились отвести вооружение калибром более 100 мм и они согласились не закладывать новые минные заграждения, а также снять ранее установленные", - напомнил Хуг.

"Прошло три года с момента, когда стороны подписали собственно договоренности о прекращении огня, СММ ОБСЕ зафиксировала 1882 нарушение режима прекращения огня на прошлой неделе", - заявил Хуг.

"Мы также обнаружили единицы тяжелого вооружения, размещенного в нарушение согласованных координат отвода в 74 случаях. Мы продолжаем фиксировать вооруженных людей и солдат в непосредственной близости, что является результатом продвижения вперед с момента подписания (Минского) меморандума. В частности, мы видели силы и формирования в непосредственной близости одних от других на мосту в Станице Луганской, где обе стороны один год назад дополнительно и именно на этом участке согласились провести отвод сил и средств", - добавил Хуг.

Наблюдатели также фиксируют заминированные территории вдоль всей линии соприкосновения.

"Уже прошло три года - все стороны заявляют, что они выполняют Минские договоренности, но в то же время - они нарушают эти договоренности", - подчеркнул Хуг.