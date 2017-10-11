СМИ: На Черниговщине заметили неопознанные беспилотники над складами с боеприпасами (видео)
14:59, 11 октября 2017Война
1448 0
На место вызвали полицию, работают сотрудники службы безопасности.
"Угроза с воздуха" / скриншот
Полицейские Черниговщины подтвердили информацию о неопознанных беспилотниках над Ичнянскими складами. Причем охранники их замечают второй раз за последнее время.
Читайте такжеС начала года зафиксировано 72 случая применения БПЛА возле воинских частей ВСУ
В понедельник летательный аппарат пролетел над воинской частью на расстоянии 250-300 метров. Его пытались сбить.
Стреляли из автомата, но не попали. Заметили только, что беспилотник улетел в сторону одного из сел. Вчера вечером все повторилось. На место вызвали полицию, работают сотрудники службы безопасности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter