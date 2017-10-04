Четыре человека пытались запустить дрон над воинской частью в Херсоне (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу молодых людей, которые хотели запустить квадрокоптер неподалеку от территории воинской части в Херсоне. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Это произошло 3 октября около 21:00, несмотря на многочисленные предупреждения в СМИ относительно внедрения в воинских частях ВСУ усиленных охранных мер.

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"Четыре жителя Херсона осуществили запуск квадрокоптера и направили его на территорию части, которая выполняет важные задачи по защите наших южных рубежей", - рассказали в СБУ.

Но их попытки сразу же были прекращены, беспилотник изъят на территории военного объекта. Продолжаются неотложные следственные действия.

Задержанные предоставляют объяснения правоохранителям относительно истинных мотивов и цели использования ими квадрокптера рядом с воиской частью.

Ранее у Порошенко заявили, что диверсия на складе возле Калиновки могла быть устроена с помощью беспилотника.