Четыре человека пытались запустить дрон над воинской частью в Херсоне (фото)
Четверо жителей Херсона осуществили запуск квадрокоптера и направили его на территорию части.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу молодых людей, которые хотели запустить квадрокоптер неподалеку от территории воинской части в Херсоне. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Это произошло 3 октября около 21:00, несмотря на многочисленные предупреждения в СМИ относительно внедрения в воинских частях ВСУ усиленных охранных мер.
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"Четыре жителя Херсона осуществили запуск квадрокоптера и направили его на территорию части, которая выполняет важные задачи по защите наших южных рубежей", - рассказали в СБУ.
Но их попытки сразу же были прекращены, беспилотник изъят на территории военного объекта. Продолжаются неотложные следственные действия.
Задержанные предоставляют объяснения правоохранителям относительно истинных мотивов и цели использования ими квадрокптера рядом с воиской частью.
Ранее у Порошенко заявили, что диверсия на складе возле Калиновки могла быть устроена с помощью беспилотника.