Литва отправила в Украину очередную группу военных инструкторов - СМИ

Литва отправила в Украину очередную группу военных инструкторов из батальона драгун в Клайпеде. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

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В частности, отмечается, что это уже вторая группа военных, состоящая из представителей батальона.

В течение двух месяцев на Яворовском полигоне во Львовской области литовские военные будут обучать украинцев планированию операций, проводить и оценивать учения, стрельбы и прочее.

"В этом году мы больше будем ориентироваться на совершенствование работы украинских инструкторов, на наблюдении и анализе их действий, на совершаемых ими ошибках, а не на самом их обучении", - сказал старший капитан группы Викторас Буйва.

Литовские военные инструкторы с августа 2015 года принимают участие в подготовке украинских военных. Они не участвуют в боевых действиях и антитеррористических операциях в Украине. Военно-обучающая операция нацелена на обучение бойцов Вооруженных сил Украины.