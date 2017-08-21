Обострение в зоне АТО: боевики все активнее используют тяжелое вооружение, 5 военных пострадали

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО серьезно обострилась. Российско-оккупационные группировки почти вдвое увеличили количество обстрелов наших позиций, все чаще используя при этом тяжелое вооружение. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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"Горячее" всего вечером и ночью было на Донецком направлении.

"Фактически с 17 часов и до полуночи бандформирования непрерывно обстреливали наши опорные пункты в Авдеевской промзоне. Враг активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А около 18 часов сначала бил из минометов разных калибров, а впоследствии выпустил 16 снарядов из переносной реактивной пусковой установки Град "Партизан". Кроме того, вечером, преступники дважды применяли минометы на подступах к Опытному, где получил ранения один наш боец. Также боевики из 122-миллиметровой артиллерии били по украинским позициям недалеко от Каменки и Песков", - сказано в сообщении.

По данным штаба, на Приморском направлении под вражеским огнем из гранатометов и стрелкового оружия попали наши укрепления в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки. Кроме того, демонстрируя коварство и циничность, бандиты в очередной раз обстреливали из стрелкового оружия дома мирных жителей в городе Марьинка.

В конце суток на Луганском направлении активность врага была минимальной. Однако и здесь бандиты из гранатометов открывали огонь по нашим позициям неподалеку Крымского и Новоалександровки.

"Стоит добавить, что этой ночью, чтобы избежать очередной эскалации конфликта, командование АТО предложило противнику усиленный режим перемирия. Сначала представители незаконных вооруженных формирований согласились на соблюдение режима тишины, а уже через несколько часов сами же его и нарушили, существенно увеличив огневую активность", - сообщили в пресс-центре.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 47 раз нарушили перемирие. На большинство обстрелов наших позиций украинские бойцы открывали плотный огонь на поражение противника. В результате этих противостояний двое украинских защитников получили ранения, еще трое – боевые травмы. Потери врага уточняются", - подытожили в штабе.